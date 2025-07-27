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Общество

С 81-й годовщиной освобождения поздравил Михаил Ведерников жителей Псковского и Палкинского округов

Жителей Псковского и Палкинского муниципальных округов с 81-й годовщиной освобождения районов от немецко-фашистских захватчиков поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Этот день навсегда останется символом мужества, стойкости и великой любви к Родине. Наш долг – хранить память о тех, кто ценой жизни спас родную землю, кто отстоял наше право на мирное будущее», – сказал он.

Глава региона пожелал жителям муниципалитетов крепкого здоровья, счастья и благополучия. «Пусть память о подвиге героев живёт в сердцах каждого поколения», – заключил губернатор.

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