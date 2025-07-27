С 81-й годовщиной освобождения поздравил Михаил Ведерников жителей Псковского и Палкинского округов

12:56, 27 июля 2025, ПАИ

Жителей Псковского и Палкинского муниципальных округов с 81-й годовщиной освобождения районов от немецко-фашистских захватчиков поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Этот день навсегда останется символом мужества, стойкости и великой любви к Родине. Наш долг – хранить память о тех, кто ценой жизни спас родную землю, кто отстоял наше право на мирное будущее», – сказал он.

Глава региона пожелал жителям муниципалитетов крепкого здоровья, счастья и благополучия. «Пусть память о подвиге героев живёт в сердцах каждого поколения», – заключил губернатор.