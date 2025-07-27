Профсоюзные делегации четырёх регионов почтили героев в Идрице

13:39, 27 июля 2025, ПАИ

Делегации Псковской, Витебской, Смоленской и Новгородской областей в рамках работы Четырёхстороннего президиума профобъединений четырёх регионов, посвящённого 80-летию Великой Победы, посетили мемориальный комплекс «Знамя Победы» в посёлке Идрица Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Участники экскурсии узнали о подвиге воинов, водрузивших Знамя Победы на Рейхстаг.

Завершилось посещение торжественно-траурной церемонией возложения цветов к памятнику. Профсоюзные лидеры отдали дань памяти и уважения всем, кто пал в жестоких боях Великой Отечественной войны, отстояв свободу и будущее наших народов.

«Посещение Знамени Победы в Идрице – это не просто протокольное мероприятие в рамках нашей встречи. Это наш священный долг и акт живого патриотизма. Здесь, на этой святой земле, политой кровью героев, мы особенно остро чувствуем цену Великой Победы. Такие моменты объединяют поколения, укрепляют нашу историческую память и служат самым важным уроком для молодёжи – уроком любви к Родине и уважения к подвигу предков. Помнить героев, чтить их память – значит быть достойными их великой жертвы. Это основа нашего единства и патриотизма сегодня», – подчеркнул председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.