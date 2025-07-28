Эксперт раскрыл схему мошенничества с «оформлением» шенгенских виз

07:55, 28 июля 2025, ПАИ

Мошенники начали обманывать россиян, обращающихся в визовый центр для подачи документов. Аферисты звонят и выдают себя за представителей посольства, якобы чтобы уточнить некоторые детали, рассказал РИА Новости генеральный директор SafeTech Денис Калемберг.

Денис Калемберг сообщил, что определенные сложности с получением шенгенской визы из-за напряженной геополитической обстановки привели к возникновению таргетированных атак на состоятельных граждан, стремящихся выехать на отдых за границу. Он отметил, что злоумышленники действуют следующим образом: после подачи документов в визовый центр человеку звонит якобы представитель посольства, чтобы уточнить детали или разрешить вопросы по документам.

Для подтверждения данных требуется простая электронная подпись – код из SMS, который может быть отправлен с любой платформы. Эксперт знает о случаях, когда коды подтверждения приходили от одной известной сети магазинов.

После этого пользователь получает сообщение, якобы от «Госуслуг», но с мобильного номера, в котором говорится, что его профиль был использован для входа. Затем поступают сообщения о том, что данные с аккаунта «Госуслуг» были отправлены на электронную почту. В завершение приходит SMS об оформленной доверенности и призыв перезвонить, если пользователь не делал ее.

Денис Калемберг подчеркнул, что человек в панике перезванивает, после чего начинается стандартный скрипт: ему сообщают о подозрении в финансировании терроризма и предлагают набрать кредиты в банках, чтобы направить средства на безопасный счет. В случае крупных сумм, якобы инкассатор приедет и заберет наличные. Он также добавил, что жертва либо переводит деньги на безопасный счет, либо передает их курьеру.

Эксперт отметил, что подобные атаки не нацелены на широкую аудиторию, а ориентированы на россиян, которые недавно подавали документы на шенгенскую визу. Поэтому при первом звонке жертвы зачастую не подозревают, что имеют дело с мошенниками.