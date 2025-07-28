День PR-специалиста отмечают в России

08:22, 28 июля 2025, ПАИ

Ежегодно 28 июля все российские PR-специалисты разных отраслей отмечают свой профессиональный праздник, сообщает calend.ru.

28 июля 2003 года министр труда и социального развития РФ подписал постановление, согласно которому квалификационные характеристики специалистов в области связей с общественностью были добавлены в Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

В справочник были включены характеристики следующих должностей: «Заместитель директора по связям с общественностью», «Начальник отдела по связям с общественностью», «Менеджер по связям с общественностью» и «Специалист по связям с общественностью».

28 июля 2004 года российское PR-сообщество (PR – Public Relations – связи с общественностью) впервые отметило день официальной регистрации профессии. С этого момента была заложена традиция ежегодного празднования Дня PR-специалиста.