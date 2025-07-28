Противоаварийные работы проведут на крепостной стене у Гремячей башни в Пскове

15:14, 28 июля 2025, ПАИ

Проектно-сметную документацию разработают для проведения первоочередных противоаварийных работ по сохранению участка крепостной стены от Гремячей башни до улицы Герцена в Пскове. Сведения об этом опубликованы на сайте государственных закупок.

Стена Окольного города была возведена в XVI веке и входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс крепостных сооружений Окольного города» XV-XVI веков, «Башня Гремячая и прясло крепостной стены».

Объект является федеральной собственностью и в настоящее время свободен от прав третьих лиц.

Всего на разработку проекта из федерального бюджета выделили порядка 4,5 миллиона рублей.

Выполнить весь комплекс работ, в том числе получение необходимых согласований и положительных заключений экспертиз, необходимо в течение 70 дней со дня подписания контракта.