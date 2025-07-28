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Общество

Псковский театр кукол открывает 63-й сезон

Псковский областной театр кукол приглашает зрителей на открытие 63-го театрального сезона, которое состоится 6 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

  • Псковский театр кукол открывает 63-й театральный сезон
    Фото: Пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
  • Псковский театр кукол открывает 63-й театральный сезон
    Фото: Пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

В программе сезона уже как полюбившиеся юным зрителям постановки, так и премьера спектакля «Алёнушка и солдат», отмечают организаторы.

В театре напомнили, что билеты необходимы каждому зрителю, входящему в зал, первые два ряда специально отведены для самых маленьких гостей. Посетить спектакли можно по программе «Пушкинская карта».

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Псковский театр кукол открывает 63-й сезон

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