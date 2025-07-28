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Общество

Псковская область перевыполнила план по лесовосстановлению

План по искусственному лесовосстановлению на 2025 год по Псковской области выполнен с превышением на 15 %. Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото предоставили в министерстве природных ресурсов и экологии Псковской области

Сезон посадки леса был осложнён сильными дождями. На данный момент работы по посадке лесных культур уже проведены на площади 2 262,97 гектара. Лесовосстановительные мероприятия будут продолжены в осенний период.

Специалисты обращают внимание на необходимость бережного отношения к молодым посадкам. Для сохранения молодых елей и сосен необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и при заготовке почек и шишек обязательно оставлять нетронутой верхушечную почку растения.

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