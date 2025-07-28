Псковская область перевыполнила план по лесовосстановлению

17:42, 28 июля 2025, ПАИ

План по искусственному лесовосстановлению на 2025 год по Псковской области выполнен с превышением на 15 %. Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Сезон посадки леса был осложнён сильными дождями. На данный момент работы по посадке лесных культур уже проведены на площади 2 262,97 гектара. Лесовосстановительные мероприятия будут продолжены в осенний период.

Специалисты обращают внимание на необходимость бережного отношения к молодым посадкам. Для сохранения молодых елей и сосен необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и при заготовке почек и шишек обязательно оставлять нетронутой верхушечную почку растения.