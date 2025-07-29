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Общество

Главное правило при прогулке с собакой назвали специалисты

Прогулка с собакой должна быть безопасной для людей, других животных и чужого имущества. Для прогулок с питомцами есть места, которые разрешены местным законодательством. Это, например, могут быть специальные площадки, парки и скверы, рассказали эксперты портала «Объясняем. Псковская область».

Фото: ПАИ

Федеральный закон «Об ответственности обращения с животными» регулирует требования к содержанию питомцев, там же закреплены правила их выгула.

За нарушение предусмотрены штрафы: от 1,5 тысячи до трёх тысяч рублей – для физических лиц, от пяти тысяч до 15 тысяч рублей – для должностных лиц, от 15 тысяч до 30 тысяч рублей – для юридических лиц.

Кроме того, нужно иметь в виду, что местные администрации могут устанавливать дополнительные требования к выгулу животных и штрафы за их нарушение.

На прогулке животные должны быть под присмотром. За самовыгул питомца его владельцу грозит штраф. Наказание предусмотрено и в случае, если хозяин не убирает отходы жизнедеятельности своей собаки.

Закон запрещает гулять с потенциально опасной собакой без намордника и поводка. Исключение – если питомец находится на ограждённой территории, которая принадлежит его хозяину. Список потенциально опасных пород собак утверждён в постановлении Правительства РФ № 974 от 29 июля 2019 года.

Подробную информацию читайте в карточках «Объясняем. Псковская область».

  • Главное правило при прогулке с собакой назвали специалисты
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Главное правило при прогулке с собакой назвали специалисты
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Главное правило при прогулке с собакой назвали специалисты
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Главное правило при прогулке с собакой назвали специалисты
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Главное правило при прогулке с собакой назвали специалисты
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Главное правило при прогулке с собакой назвали специалисты
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Главное правило при прогулке с собакой назвали специалисты
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Главное правило при прогулке с собакой назвали специалисты
    Фото: «Объясняем. Псковская область»

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