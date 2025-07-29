Прощание с псковским археологом Ингой Лабутиной проходит в Пскове

11:09, 29 июля 2025, ПАИ

Прощание с псковским археологом, историком и педагогом Ингой Лабутиной проходит в Покровской башне в Пскове сегодня, 29 июля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Проститься с Ингой Лабутиной пришли её ученики, коллеги, представители власти и псковичи.

«Это человек эпохи, профессионал с большой буквы. Именно благодаря её трудам в 1966 году был утверждён системный подход к проведению спасательных археологических работ, а в послевоенное время были сохранены большие участки культурного слоя. К сожалению, путь земной ограничен, но мы будем хранить память об этом человеке в наших сердцах», – сказал первый заместитель министра культурного наследия Псковской области Антон Заруцкий.

«Инга Константиновна прожила долгую, насыщенную жизнь. Я был её учеником и долгое время работал с ней на одной кафедре. Она не была прирождённым оратором, читала лекции спокойным тоном, но за этим чувствовалась глубина мысли. Она была фанатична своему делу, науке и не всем угодна, потому что бескомпромиссно вставала, когда где-то нарушался культурный слой. Не одно поколение специалистов ещё к ней обратится», – отметил кандидат исторических наук, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории Псковского государственного университета Анатолий Филимонов.

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова добавила, что добрая половина сотрудников музея – это люди, которую напрямую были связаны с Ингой Лабутиной. «Очень важно генетическое чувство преемственности. Псков – это особенный город, и судьба сюда приводила абсолютно невероятных людей, город имеет свою судьбу, свой характер. И очень важно, кто тебя выводит в люди, в мастера. В этом смысле сотрудникам музея очень повезло», – подчеркнула она.

Напомним, что известный псковский археолог Инга Лабутина скончалась 25 июля на 92-м году жизни.