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Спорт

Кубок Пскова по ловле рыбы стартует 9 августа

Кубок Пскова по ловле рыбы донной удочкой пройдёт на правом берегу реки Великой 9 и 10 августа. Об этом ПАИ сообщили в Федерации рыболовного спорта Псковской области.

Фото: ПАИ

Соревнования пройдут в два дня, по пять часов каждый в личном и командном зачётах. Старт обоих туров – в 10:30.

Команды, занявшие призовые места, наградят кубками, грамотами и медалями. В зачёт принимается вся рыба, кроме той, что занесена в Красную книгу и запрещена к вылову в период проведения соревнований.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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