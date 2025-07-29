Кубок Пскова по ловле рыбы стартует 9 августа
Кубок Пскова по ловле рыбы донной удочкой пройдёт на правом берегу реки Великой 9 и 10 августа. Об этом ПАИ сообщили в Федерации рыболовного спорта Псковской области.
Соревнования пройдут в два дня, по пять часов каждый в личном и командном зачётах. Старт обоих туров – в 10:30.
Команды, занявшие призовые места, наградят кубками, грамотами и медалями. В зачёт принимается вся рыба, кроме той, что занесена в Красную книгу и запрещена к вылову в период проведения соревнований.
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