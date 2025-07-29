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Происшествия

Примотал плёнкой к животу: контрабандист попытался вывезти из Псковской области миллионы

Гражданин Латвии пытался вывезти через пункт пропуска Бурачки в Псковской области три миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ФТС России.

Фото здесь и далее: Telegram-канал ФТС России

Таможенники остановили мужчину на легковом автомобиле, Во время досмотра они обнаружили спрятанные от контроля деньги. Иностранец примотал пищевой плёнкой к телу 2,5 миллиона рублей а еще почти 500 тысяч рублей разложил в карманы брюк.

Все незадекларированные наличные сверх разрешённого лимита для вывоза таможенники изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до десятикратной суммы незаконно перемещённых наличных или до 2 лет ограничения свободы.

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