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Общество

Капремонт концертного зала начался в Городском культурном центре Пскова

Капитальный ремонт концертного зала начался в Городском культурном центре Пскова, сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

  • Капитальный ремонт в ГКЦ
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Капитальный ремонт в ГКЦ
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Капитальный ремонт в ГКЦ
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Капитальный ремонт в ГКЦ
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Подрядчик расчистил лепнину, стены и потолок и начал малярно-штукатурные работы. Далее предстоит модернизация пола. Проект предусматривает создание ступенчатых уровней, как в современных кинотеатрах, что позволит улучшить обзор сцены. Кроме того, в зале появятся новые комфортные кресла.

На эти цели направлено более восьми миллионов рублей. «Уверен, что после завершения работ наш культурный центр станет ещё более привлекательным местом для проведения мероприятий и творческих встреч!» – отметил Борис Елкин.

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