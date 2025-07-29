Капремонт концертного зала начался в Городском культурном центре Пскова
Капитальный ремонт концертного зала начался в Городском культурном центре Пскова, сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
Подрядчик расчистил лепнину, стены и потолок и начал малярно-штукатурные работы. Далее предстоит модернизация пола. Проект предусматривает создание ступенчатых уровней, как в современных кинотеатрах, что позволит улучшить обзор сцены. Кроме того, в зале появятся новые комфортные кресла.
На эти цели направлено более восьми миллионов рублей. «Уверен, что после завершения работ наш культурный центр станет ещё более привлекательным местом для проведения мероприятий и творческих встреч!» – отметил Борис Елкин.
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