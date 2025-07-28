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Политика

Владимир Путин призвал банки не усугублять ипотеку для граждан дополнительными платами

Банки при оформлении ипотеки не должны усугублять ситуацию введением для клиентов дополнительных малоизвестных элементов, связанных с новыми затратами, заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Об этом пишет «Парламентская газета».

Как отметил Герман Греф, ипотека для банков сегодня – даже по льготным программам – либо бездоходна, либо доходность по ней ниже нуля. Однако Сбербанк готов работать с нулевой рентабельностью, лишь бы не сокращалось возведение жилья, так как у него огромный портфель в строительных проектах.

«Поэтому мы сейчас стараемся, мы уже снизили ипотеку. В этом году мы видим всё-таки, что, скорее всего, инфляция будет падать, ставка должна снижаться. Поэтому мы стараемся создавать условия, чтобы стимулировать рост ипотеки», – подчеркнул Герман Греф, слова которого приводятся на сайте Кремля.

На это глава государства отметил, что главное, чтобы сами банки при выдаче ипотеки «не усугубляли ситуацию, не вводили дополнительные малоизвестные для граждан элементы, связанные с дополнительными тратами».

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