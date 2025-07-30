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Спорт

ФК «Псков» обыграл «Стрелу» и стал единоличным лидером своей зоны в областном чемпионате

Футбольный клуб «Псков» обыграл псковскую «Стрелу» со счётом 1:0 в четвёртом туре чемпионата Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональной федерации по этому виду спорта.

Фото: Федерация футбола Псковской области

Единственный мяч в этой встрече в начале матча забил Александр Егоров. Для «Пскова» это четвёртая победа подряд в областном чемпионате. Ранее они выиграли у «Синих стрел» из Псковского района, обыграли псковский «Металлист» и взяли верх над командой «Псков Юнайтед». По итогам первого круга предварительного этапа в зоне «Псков» одноимённый клуб с абсолютным результатом идёт на первом месте, «Стрела» – на втором, «Синие стрелы» – на третьем.

Заключительные матчи первого круга в зонах «Центр» и «Юг» пройдут 2 и 3 августа. Великолукский «Экспресс» примет «Невель» 2 августа, а дедовичский «Легион» проведёт домашний матч с гдовской «Чайкой» 3 августа.

Второй круг соревнований стартует 9 или 10 августа.

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