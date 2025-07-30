Дедовичские спортсменки выступят на летней спартакиаде молодёжи России по гребле
Дедовичские спортсменки выступят на VI летней спартакиаде молодёжи России по академической гребле, которая пройдёт в Ростове-на-Дону с 31 июля по 3 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель совета Псковской областной федерации гребного спорта (академической гребли) Константин Чижов.
Псковскую область в двойках и одиночках представят Алиса Веселова, Ульяна Фицай и Алёна Смоленцева.
В соревнованиях примут участие представительницы 18 регионов России.
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