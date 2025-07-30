Культурная программа в Пскове: экскурсии и мастер-классы в первые выходные августа

13:33, 30 июля 2025, ПАИ

Сборные экскурсии, погружающие в историю основания Пскова, строительства крепости и первых храмов, проведут в Псковском кремле 1 августа в 12:00 и 16:00, а также 2 и 3 августа в 10:00, 12:00 и 16:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Участники узнают о вечевом строе, храмовом наследии Довмонтова города и легендах, связанных с князем Довмонтом.

Тематическая экскурсия «Всё о кремле», рассказывающая о строительстве крепости, военной истории и особенностях государственного управления XVII века, пройдёт 2 августа в 14:00. В программу включено посещение Приказной палаты и смотровой площадки Власьевской башни.

Экскурсия-прогулка «Башни Псковского кремля», в ходе которой гости познакомятся с историей трёх башен и смогут увидеть город с высоты Власьевской башни, пройти по боевым ходам и посетить Кутний костёр и Плоскую башню, состоится 3 августа в 14:00.

В Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря 2 и 3 августа проведут экскурсии, знакомящие с уникальными византийскими росписями XII века и архитектурой собора, признанного памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также в Пскове пройдут экскурсии по Поганкиным палатам, картинной галерее Псковского музея, Двору Постникова, Палатам у Сокольей башни и главному зданию музея с разнообразными программами и мастер-классами по традиционным ремёслам и народному костюму.

Для участия во всех мероприятиях требуется предварительная запись.