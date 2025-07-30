Псковская делегация поздравила с Днём ВДВ находящихся в госпитале бойцов

16:46, 30 июля 2025, ПАИ

Стартовал марафон поздравлений десантников ко Дню Воздушно-десантных войск России. Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве культуры.



Фото: министерство культуры Псковской области



Фото: министерство культуры Псковской области



Фото: министерство культуры Псковской области





Работники культуры поздравили псковских участников СВО, которые находятся на лечении в госпиталях Санкт-Петербурга. В состав делегации вошли заместитель министра культуры Псковской области Вера Алексеева, творческая семья Константина, Юлии и Марии Абабковых, а также заслуженная артистка России и солистка ансамбля русской музыки «Псков» Наталья Александрова.

К поздравлениям присоединились представители правительства региона, 76-й дивизии ВДВ и уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова. Музыканты сыграли и спели перед защитниками в концертном зале, а также навестили военных в палатах, каждому вручив памятные подарки с родной земли от правительства Псковской области.