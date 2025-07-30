Ветеран боевых действий Николай Алексеев стал участником программы «Герои земли Псковской»

19:44, 30 июля 2025, ПАИ

Ветеран боевых действий Николай Алексеев принял решение стать участником региональной кадровой программы «Герои земли Псковской». Свою историю он рассказал корреспонденту телеканала «Первый Псковский».

Николай Алексеев по образованию учитель, начал свою карьеру в детском лагере, где проводил занятия с детьми под руководством олимпийского чемпиона. Этот опыт показал ему, что героями не рождаются, а становятся. Впоследствии он работал в различных образовательных учреждениях и на производстве.

С началом специальной военной операции Николай взвешивал решение стать добровольцем, а весной 2024 года присоединился к 25-й бригаде и выполнял специальные задачи.

Во время выполнения одного из заданий он получил минно-взрывное ранение. Сильнее всего пострадала нога, часть её отсекло. Николай сам наложил жгут, после чего стал ждать первую помощь. Впоследствии он был госпитализирован и прошёл курс реабилитации.

«Да, это трудный процесс, не такой, как многие думают: тебе дали протез, ты встал и уже спокойно пошёл. Нет, во-первых, нужно принять себя нового», – признался Николай Алексеев в беседе с корреспондентом телеканала.

После возвращения из госпиталя Николай Алексеев обратился в филиал фонда «Защитники Отечества» и узнал о кадровой программе «Герои земли Псковской». Он принял решение принять участие в этой региональной программе.

«Я понял, что программа действительно помогает таким же, как и я, людям реабилитироваться, найти себя, пообщаться точно с такими же ребятами», – отметил он.

Отметим, программа «Герои земли Псковской» предоставляет ветеранам боевых действий возможность реабилитации и профессиональной адаптации. В ходе неё участники проходят комплексную диагностику по методике Высшей школы госуправления Президентской академии, а затем работают с наставниками, которые помогают им погрузиться в реальные задачи и увидеть особенности выбранного направления изнутри.

Обучение участников программы «Герои земли Псковской» начнётся в сентябре. Оно включает в себя профориентационные мероприятия и профессиональную подготовку, что позволяет ветеранам адаптироваться к гражданской жизни и найти новые возможности для самореализации.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.