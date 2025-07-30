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Общество

В Псковском районе будут судить мужчину, убившего знакомого

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщили ПАИ в СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 9 мая 2025 года обвиняемый, находясь по месту своего жительства, распивал алкоголь со своим знакомым. Между собутыльниками произошёл бытовой конфликт, и обвиняемый нанёс оппоненту множественные удары ножом в область грудной клетки, живота и спины. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в медучреждение, где тот, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался от полученных травм.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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