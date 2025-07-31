Аллею Героев обновили в Палкино

11:04, 31 июля 2025, ПАИ

Аллею Героев обновили в Палкино. Об этом губернатору Псковской области сообщили представители ТОС «Озёрный» в рамках рабочего выезда главы региона в муниципалитет сегодня, 31 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Ремонт Аллеи Героев был инициативой местных жителей, работы по благоустройству уже завершены, а также высажены цветы.

На Аллее установлены бюсты пяти Героев Советского Союза – Евгения Полонского, Василия Иванова, Фёдора Павлова, Александра Иванова и Петра Богданова, а также Героя Социалистического труда Нины Васильевой.

Отметим, что идея обновления памятного места вошла в число победителей конкурса проектов ТОС. В рамках её реализации планировалось обновить внешний вид шести памятников, в том числе отреставрировать пьедесталы, очистить и покрасить бюсты, а также очистить брусчатку и высадить цветы.