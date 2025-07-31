Скончался псковский архитектор-реставратор Андрей Лебедев

11:36, 31 июля 2025, ПАИ

Скончался архитектор-реставратор, зодчий, экс-председатель Псковского регионального отделения ВООПИиК Андрей Лебедев. Об этом ПАИ сообщили коллеги и ученики.

Архитектор Андрей Лебедев скончался на 60-м году жизни ночью 30 июля. О времени и дате прощания станет известно позже.

«Для нас всех это оказалось очень неожиданной новостью после ухода псковского археолога Инги Константиновны Лабутиной. Уходят специалисты, профессионалы, которые знакомы ещё со старой школы реставрации, учитывая что и родители Андрея Михайловича были прекрасные архитекторы-реставраторы, которые восстанавливали древний Псков. Для нас уход Андрея Михайловича – значительная утрата и потеря», – отметила псковский реставратор Мария Лисенкова.

Андрей Лебедев родился в Пскове в 1965 году. Мать – известный архитектор-реставратор В. А.Лебедева, автор проектов реставрации многих псковских храмов. Лебедев говорил, что вопрос выбора профессии перед ним никогда не стоял: ещё школьником с интересом, осознанно и грамотно, под руководством мамы участвовал в обмерах и исследованиях, после школы он поступил на должность техника-архитектора в тот же институт «Спецпроектреставрация», где работала руководителем проектной группы мать, и сам проработал там 27 лет. Параллельно учился на вечернем отделении инженерно-строительного факультета Политехнического института, охотно занимался самообразованием.

Кроме реставрационной работы в Пскове Лебедев проектировал для Санкт-Петербурга новые храмы Святого Сергия Радонежского, Рождества Христова, Святого Петра. По его проекту строили храмы в Ахтырском монастыре и при Почаевсой духовной семинарии на Украине. В Тольятти велась работа по расширению одного храма и реставрации другого, автором проектов также выступал Андрей Лебедев.