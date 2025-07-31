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Культура

Настоятель Мирожского монастыря станет гостем программы «Минкульт»

Настоятель Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря игумен Серафим (Козулин) станет гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 31 июля, в 14:00.

Фото: ПАИ

Какие работы проходят сегодня на территории монастыря? Как продвигается проект по созданию музея иконы и где он будет располагаться? Какие близлежащие к монастырю объекты будут благоустроены? Что нового ждёт туристов?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 67-28-83.

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