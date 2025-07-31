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Знамя Победы передали из Идрицы в Белоруссию

Символ Победы над фашизмом – Знамя Победы – передали из Идрицы Себежского района Псковской области в Белоруссию, пишет газета «Призыв».

Фото здесь и далее: газета «Призыв»

Международный велопробег Белоруссии и России по маршруту Псков – Идрица – Велье – Россоны – Псков состоялся 31 июля.

Ветераны велосипедного спорта – участники велопробега, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, совершив путь из Пскова, подъехали к мемориалу Знамени Победы в посёлке Идрица Себежского района.

У мемориала прошёл торжественный митинг, посвящённый памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Также состоялась передача копии Знамени Победы участникам велопробега.

С приветственным словом к участникам обратились врио министра спорта Псковской области Галина Овсова и глава администрации Идрицы Михаил Андреев.

Председатель Совета ветеранов Идрицы Владимир Спиридонов передал копию Знамени Победы ветерану, любителю шоссейного велоспорта Игорю Лебедеву.

Участники митинга почтили минутой молчания павших воинов-освободителей и возложили цветы к мемориалу.

«Следующая остановка состоится на границе с Белоруссией, где пройдёт встреча с белорусскими друзьями. Далее – монумент в Велье, чтобы поклониться погибшим. Потом остановка в Россонах. И везде – почтение к памяти погибших», – отметили в редакции газеты.

Передача копии Знамени Победы является главной целью мероприятия.

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