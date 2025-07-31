Псковские врачи-онкологи проводят мастер-классы в Витебске

14:22, 31 июля 2025, ПАИ

Врачи-онкологи из Псковского областного клинического онкологического диспансера работают в Витебском областном клиническом онкодиспансере. Медики приехали в Белоруссию, чтобы обменяться опытом с коллегами, сообщила руководитель регионального министерства здравоохранения Марина Гаращенко в своём телеграм-канале.



Фото: телеграм-канал Марины Гаращенко



Фото: телеграм-канал Марины Гаращенко



Фото: телеграм-канал Марины Гаращенко



Фото: телеграм-канал Марины Гаращенко







Двухдневная программа включает в себя проведение мастер-классов по сложным операциям в области челюстно-лицевой, абдоминальной и торакальной онкологической хирургии. Главные врачи онкодиспансеров Александр Юров и Анжела Томчина обсудили детали предстоящих мастер-классов и общий ход хирургических операций.

Стороны выразили взаимную благодарность за организацию визита и готовность к дальнейшему сотрудничеству.