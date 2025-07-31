Ориентировщики Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований в Саранске

13:59, 31 июля 2025, ПАИ

Ориентировщики Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований, которые прошли в Саранске с 24 по 28 июля. Об этом сообщается в группе клуба «Русь-юниор» и СКО «Призма» в соцсети «ВКонтакте».

Пскович Тимофей Симонов выиграл бронзу в кросс-эстафете вместе со спортсменами из других регионов страны.

В этой же дисциплине среди спортсменок до 17 лет бронзой отличилась команда себежанок Варвары Зворыкиной и Богданы Арсентьевой, а также псковички Миланы Коробкиной.

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