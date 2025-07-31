Альбом о праздновании 225-летия со дня рождения Пушкина представили в «Михайловском»

16:10, 31 июля 2025, ПАИ

Новое издание – альбом «Сообщество пушкинских музеев. К 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина» – увидело свет в московском издательстве «Ломоносовъ». Об этом ПАИ рассказали в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», сотрудники которого принимали непосредственное участие в работе над книгой.

«Этот альбом – своего рода иллюстрированный отчёт музеев о том, как пушкинские музеи готовились и праздновали эту значимую дату, – рассказали в музее. – Речь здесь и о реставрации пушкинских мемориалов, и о новых экспозициях, о книгах, выпущенных к памятной дате, научных конференциях, выставках и многом другом. «Михайловское» представлено в альбоме очень широко. Читатели книги узнают о реставрации «Льняного амбара» в усадьбе поэта и дома «царского арапа» Абрама Ганнибала в «Петровском», о масштабных работах в усадебных парках, о создании уникального выставочного проекта «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт», о Первом фестивале балета «Под звездой Геннадия Селюцкого», о Пушкинском празднике поэзии и многом другом».

В музее уточнили, что в большой, 200-страничной, с десятками полноцветных иллюстраций книге с большей или меньшей подробностью кроме «Михайловского» представлено ещё 15 учреждений культуры, в том числе Государственный музей А. С. Пушкина (Москва), Всероссийский музей А. С. Пушкина (Санкт-Петербург), Музей-заповедник А. С. Пушкина «Вяземы-Захарово» (Московская область), Музей-заповедник «Остафьево» – «Русский Парнас» (Москва), Калужский объединенный музей-заповедник, Тверской государственный объединенный музей, Ульяновский областной краеведческий музей имени И. А. Гончарова.