Около семи миллионов россиян зарегистрировались в единой биометрической системе

16:18, 31 июля 2025, ПАИ

Около семи миллионов россиян инициативно зарегистрировались в единой биометрической системе (ЕБС). При этом за последний год показатель вырос почти в четыре раза, сообщили ПАИ в пресс-службе Центра биометрических технологий.

Заместитель председателя Правительства России – руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко подчеркнул, что биометрия является инструментом получения услуг и работает как пароль или паспорт. При этом функция абсолютно добровольна и выступает лишь как дополнительная услуга для большего комфорта пользователей.

Ежедневно в системе регистрируется до 40 тысяч человек, а сделать это можно в отделениях уполномоченных банков по всей России. Кроме того, пройти регистрацию возможно дистанционно в приложении «Госуслуги биометрия», которое доступно на всех платформах. Его скачали уже более трёх миллионов раз.

Суммарно граждане воспользовались биометрическими сервисами более 100 миллионов раз, в числе самых востребованных услуг – оплата покупок и проезда, оформление сим-карт и другие.

Стоит также отметить, что законодательство строго запрещает любую дискриминацию, которая может выражаться в ограничении доступа к услугам для тех, кто не регистрировал биометрию.