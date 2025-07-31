Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пскович ради выпивки украл у соседки телефон и продал его за 300 рублей

Житель Пскова украл у своей соседки телефон и продал его ради алкоголя, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Фото: ПАИ

В мае в гости к женщине зашёл сосед со второго этажа. Он периодически ходил по квартирам и продавал разные продукты, которые он якобы подбирает на помойке. В этот раз он также предложил купить у него продукты – две курицы. Женщина сказала, что может дать ему 120 рублей, и пошла в другую комнату за деньгами. Мужчина решил, что этих денег недостаточно, взял со стола мобильный телефон и вышел из квартиры.

Затем пскович продал украденный телефон за 300 рублей, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

Теперь он обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












31 июля 2025

Жительница Дновского района зарезала своего мужа во время пьяного конфликта
31 июля 2025

Пскович ради выпивки украл у соседки телефон и продал его за 300 рублей
31 июля 2025

Отпустил на смерть: бывшего полицейского приговорили к условному сроку за превышение полномочий
31 июля 2025

Пьяного водителя-рецидивиста поймали в Невеле
31 июля 2025

Автомобиль горел на улице Дружбы в Великих Луках
31 июля 2025

Печерянин привлечён к уголовной ответственности за хранение оружия и взрывчатки
31 июля 2025

Более полутора миллионов рублей перевели мошенникам жители Псковской области
30 июля 2025

Полсотни волонтёров каждый день ищут пропавшего в Великолукском округе молодого человека

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...