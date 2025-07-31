Пскович ради выпивки украл у соседки телефон и продал его за 300 рублей

17:22, 31 июля 2025, ПАИ

Житель Пскова украл у своей соседки телефон и продал его ради алкоголя, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

В мае в гости к женщине зашёл сосед со второго этажа. Он периодически ходил по квартирам и продавал разные продукты, которые он якобы подбирает на помойке. В этот раз он также предложил купить у него продукты – две курицы. Женщина сказала, что может дать ему 120 рублей, и пошла в другую комнату за деньгами. Мужчина решил, что этих денег недостаточно, взял со стола мобильный телефон и вышел из квартиры.

Затем пскович продал украденный телефон за 300 рублей, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

Теперь он обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.