Стала известна программа празднования Дня города Печоры
Стала известна программа празднования Дня города Печоры и 81-й годовщины освобождения Печорского района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом пишет газета «Печорская правда».
Программа праздника рассчитана на несколько дней – с 8 по 11 августа. В неё входят выставки, спортивные состязания, фестивали, концерты и дискотека. Вместе с этим предусмотрена программа для детей.
В субботу, 9 августа, на Соборной площади города состоится благодарственный молебен, а после – праздничное шествие.
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