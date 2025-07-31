Стала известна программа празднования Дня города Печоры

17:50, 31 июля 2025, ПАИ

Стала известна программа празднования Дня города Печоры и 81-й годовщины освобождения Печорского района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Программа праздника рассчитана на несколько дней – с 8 по 11 августа. В неё входят выставки, спортивные состязания, фестивали, концерты и дискотека. Вместе с этим предусмотрена программа для детей.

В субботу, 9 августа, на Соборной площади города состоится благодарственный молебен, а после – праздничное шествие.