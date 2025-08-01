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Общество

В Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря планируют возобновить богослужения

Возобновить богослужения планируют в Спасо-Преображенском соборе Мирожского мужского монастыря. Об этом рассказал настоятель монастыря игумен Серафим (Козулин) в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Игумен Серафим (Козулин). Фото: ПАИ

«Сейчас мы снова планируем возобновить богослужения, но есть определённые сложности, связанные с погодными условиями. Этим летом влажность зашкаливает, а собор до сегодняшнего дня не оснащён современными системами вентиляции и кондиционирования», – отметил гость студии.

Игумен Серафим подчеркнул, что введение этих мер не только позволило бы проводить богослужения, но и создало комфортные условия для посетителей. «Пока мы к этому не пришли», – заключил он.

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