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Общество

Новое арт-пространство может появиться у Мирожского монастыря

Новое арт-пространство может появиться у Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря, рассказал настоятель монастыря игумен Серафим (Козулин) в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Игумен Серафим (Козулин). Фото: ПАИ

«Раньше вся территория монастыря была обширнее, так как он был загородного типа и имелись сельскохозяйственные земли. Стояла и мельница, которую мы планируем воссоздать в дендропарке, сделать её облик историческим, но придать функционал арт-пространства, где можно будет проводить мероприятия, выставки», – отметил гость студии.

Игумен Серафим рассказал, что сейчас проходит благоустройство всей территории монастыря. Его облик планируется привести к тому виду, каким он был в начале XIX – конце XX века.

«Эскизная часть проекта получила положительное заключение Министерства культуры РФ. Предполагается огромная работа с внутриплощадными сетями – теплоснабжение, ливневая, газоснабжение, канализация, водопровод. Линии электропередачи уйдут под землю, появятся исторические столбы – мы нашли старые фотографии, каким было освещение на территории монастыря раньше», – подчеркнул он.

Кроме того, будет разработана система отведения воды от территории монастыря, так как из-за особенностей рельефа в весеннее время возможны сильные подтопления.

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