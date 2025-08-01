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Общество

Новый вход в Мирожский монастырь будет расположен со стороны пляжа

Новый вход в Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь будет расположен со стороны городского пляжа. Об этом рассказал настоятель монастыря игумен Серафим (Козулин) в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Настоятель монастыря игумен Серафим (Козулин). Фото: ПАИ

«Думаю, всё будет очень органично, ядро пляжа сформировалось на левом берегу реки Мирожки», – отметил гость студии.

На прилегающей территории к Стефановскому храму на сегодняшний день расположен строительный городок, после завершения работ там появится детская площадка, малые архитектурные формы, парковка для маломобильных групп, а также оборудованный сход к реке и смотровая площадка с видом на Троицкий кафедральный собор.

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