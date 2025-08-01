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Общество

Паломнический центр может появиться на территории Мирожского монастыря

Паломнический центр может появиться на территории Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря, сообщил настоятель монастыря игумен Серафим (Козулин) в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Настоятель монастыря игумен Серафим (Козулин). Фото: ПАИ

«Границы территории монастыря были намного шире, сейчас за оградой находится небольшое здание, которое было монастырским амбаром. В этом году там запланированы археологические работы, будем смотреть в каком состоянии фундамент, поймём габариты здания», – рассказал гость студии.

Если исследования покажут, что постройку можно восстановить, то там планируют оборудовать полноценный паломнический центр, уточнил он.

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