Паломнический центр может появиться на территории Мирожского монастыря

12:06, 01 августа 2025, ПАИ

Паломнический центр может появиться на территории Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря, сообщил настоятель монастыря игумен Серафим (Козулин) в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Границы территории монастыря были намного шире, сейчас за оградой находится небольшое здание, которое было монастырским амбаром. В этом году там запланированы археологические работы, будем смотреть в каком состоянии фундамент, поймём габариты здания», – рассказал гость студии.

Если исследования покажут, что постройку можно восстановить, то там планируют оборудовать полноценный паломнический центр, уточнил он.