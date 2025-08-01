День памяти музейщиков пройдёт в «Михайловском» 2 августа

12:31, 01 августа 2025, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завтра, 2 августа, вспомнят легендарного музейщика, первого послевоенного директора и хранителя «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко, который ушёл из жизни в этот день в 1993 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

С давних пор 2 августа в «Михайловском» считают также и днём памяти других музейщиков, бывших товарищами, соратниками и единомышленниками Гейченко и честно продолжавших его служение, отметили в музее.

По традиции завтра на Ворониче, на могилах хранителя и его супруги Любови Гейченко, также много лет отдавшей заповеднику, отслужат литию. Службу начнут в 12:00, присоединиться к ней может каждый житель или гость Святогорья: музейный автобус отправится в Тригорское от заповедного Научно-культурного центра (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) в 11:15.

Вечером того же дня в музее состоится ещё одно событие – Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает жителей и гостей региона на вечер балета «Посвящение учителю» памяти выдающегося танцовщика, лауреата международного конкурса артистов балета в Вене, солиста, а позже балетмейстера Кировского (Мариинского) театра в Санкт-Петербурге Геннадия Селюцкого. «Впервые в 2022 году такой вечер был устроен именно в день, когда мы вспоминаем наших сотрудников и соратников», – рассказала руководитель службы музейных мероприятий Пушкинского заповедника Наталья Виноградова.

Концерт будет дан силами артистов Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. Проведут его в музейном НКЦ, начнут в 18:00.