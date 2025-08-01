Более 61 млн рублей направили на соцвыплаты в Псковской области

18:59, 01 августа 2025, ПАИ

Министерство социальной защиты Псковской области направило в Центр социальных выплат 61,6 миллиона рублей на финансирование выплат некоторым категориям граждан сегодня, 1 августа. Об этом ПАИ сообщили в профильном министерстве.

Деньги предназначаются для ежемесячной денежной выплаты на третьего ребёнка или последующих детей как ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам, а также в качестве меры социальной поддержки, направленной на повышение рождаемости. В настоящее средства зачисляются на счета граждан.