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Общество

Более 61 млн рублей направили на соцвыплаты в Псковской области

Министерство социальной защиты Псковской области направило в Центр социальных выплат 61,6 миллиона рублей на финансирование выплат некоторым категориям граждан сегодня, 1 августа. Об этом ПАИ сообщили в профильном министерстве.

Фото: ПАИ

Деньги предназначаются для ежемесячной денежной выплаты на третьего ребёнка или последующих детей как ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам, а также в качестве меры социальной поддержки, направленной на повышение рождаемости. В настоящее средства зачисляются на счета граждан.

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