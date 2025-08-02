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Общество

До +24 градусов прогнозируют в Псковской области

Ясная, малооблачная погода ожидается в Псковской области сегодня, 2 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Фото: ПАИ

Температура воздуха составит от +20 до +24 градусов. Будет дуть слабый ветер южных направлений со скоростью 2–3 метра в секунду.

Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба и выше.

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