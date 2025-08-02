Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Два пожара произошло в Псковской области за сутки

Два пожара ликвидировали пожарные подразделения по Псковской области за минувшие сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото: ПАИ

Так, 1 августа в 03:55 в деревне Творожково Стругокрасненского округа сгорела баня. Предположительная причина – неисправность прибора печного отопления.

В 15:08 в деревне Ковалево-Сиженье Себежского округа из-за неосторожного обращения с огнём сгорели две хозяйственные постройки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 августа 2025

Стали известны подробности ДТП в Псковской области, в котором пострадал младенец
02 августа 2025

Два пожара произошло в Псковской области за сутки
02 августа 2025

Миномётную мину времён войны нашли в печорском лесу
01 августа 2025

В Псковской области при столкновении легкового и грузового автомобилей пострадали дети
01 августа 2025

Экс-сотрудник Псковской таможни обвиняется в получении взятки
01 августа 2025

Следователи проводят проверку по факту гибели электромонтёра в Гдовском районе
01 августа 2025

Электромонтёр погиб в Псковской области
01 августа 2025

Автомобиль протаранил здание филармонии в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...