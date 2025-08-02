Два пожара произошло в Псковской области за сутки

11:33, 02 августа 2025, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные подразделения по Псковской области за минувшие сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 1 августа в 03:55 в деревне Творожково Стругокрасненского округа сгорела баня. Предположительная причина – неисправность прибора печного отопления.

В 15:08 в деревне Ковалево-Сиженье Себежского округа из-за неосторожного обращения с огнём сгорели две хозяйственные постройки.