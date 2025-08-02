«Национальные приоритеты» запустили рекламную кампанию на тему родительства и роли отца в семье

15:51, 02 августа 2025, ПАИ

В рекламной кампании о семьях с детьми «Национальные приоритеты» отметили роль отца и предложили иначе взглянуть на родительство, сообщили ПАИ в АНО «Национальные приоритеты».

Центром рекламной кампании в поддержку национального проекта «Семья» стали идеи о том, что для того, чтобы быть хорошим папой, не обязательно получать звание «Отец года», а дети меняют своих родителей в лучшую сторону. Реклама стартовала на ТВ, радио и в интернете.

«Национальные приоритеты» запустили социальную рекламную кампанию, чтобы вдохновить молодые пары иначе взглянуть на родительство. Также кампания призвана отметить важную роль отца в воспитании детей. Видео- и аудиоролики «Отец года» и «Дети меняют нас к лучшему» уже вышли в эфир. С 1 августа кампания продолжится в наружной рекламе.

По данным ВЦИОМ, 71% россиян считают, что отец помогает детям вырасти сильными и успешными. Кроме того, по данным экспертов, активное участие отца в воспитании детей положительно влияет на всех членов семьи и на общество в целом.

Согласно исследованию АНО «Национальные приоритеты» и Аналитического центра НАФИ, проведенному в июле 2025 года, 86% респондентов согласны с утверждением «Появление детей позволяет человеку стать лучше». При этом среди родителей этот показатель еще выше, он составляет 90%. Также 90% россиян отметили, что с появлением ребёнка начали замечать, что умеют больше, чем думали раньше.

Напомним, что национальный проект «Семья» стартовал в России в 2025 году по решению президента Владимира Путина. Его основная цель заключается в поддержке семей с детьми, многодетности, забота о репродуктивном здоровье и укрепление семейных ценностей, а также формирование семейно-ориентированной инфраструктуры культуры.