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Общество

Четверо молодых специалистов начали работу в Порховской межрайонной больнице

Четыре молодых специалиста – два врача-терапевта и две медицинские сестры – приступили к работе в Порховской межрайонной больнице. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Псковской области.

  • ​Четверо молодых специалистов начали работу в Порховской межрайонной больнице
    Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Псковской области
  • ​Четверо молодых специалистов начали работу в Порховской межрайонной больнице
    Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Псковской области
  • ​Четверо молодых специалистов начали работу в Порховской межрайонной больнице
    Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Псковской области
  • ​Четверо молодых специалистов начали работу в Порховской межрайонной больнице
    Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Псковской области

Новые сотрудники — выпускницы Псковского государственного университета и Псковского медицинского колледжа.

Анастасия Рузанова и Полина Ильина, квалифицированные участковые врачи-терапевты, а также Виктория Жукова и Елизавета Холодова, медицинские сёстры, успешно прошли аккредитацию и вернулись в родной город для работы в Порхове и в дновском филиале больницы.

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