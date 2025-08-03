В Госдуме напомнили об обязательной индексации зарплат в связи с ростом инфляции

23:50, 02 августа 2025, ПАИ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила работодателям о важной обязанности по индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Об этом пишет «Lenta.ru».

По словам депутата, по статье 134 Трудового кодекса РФ индексация должна проводиться в рамках коллективных договоров, где стороны должны договариваться о размере, времени и объёме повышения зарплат.

«У нас в соответствии со статьёй 134 работодатель обязан повышать заработную плату в связи с реальным уровнем инфляции. Индексация проводится по коллективному договору, то есть стороны должны договариваться, на какой процент, когда и в каком объёме [будет повышение]», – подчеркнула Бессараб.

При этом депутат заметила, что не все работодатели соблюдают эту норму. В части организаций, где есть коллективные договоры, в них зачастую предусмотрены ежегодные индексации не ниже уровня инфляции или даже выше – на уровне 105 % от инфляции. Однако в ряде компаний отсутствуют профсоюзы, а сами работники не всегда инициируют заключение коллективных договоров, хотя это необходимо для защиты их прав.