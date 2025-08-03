Жители Новоржевского округа отметили День деревни в Орше и Баруте

23:45, 03 августа 2025, ПАИ

Сразу два населённых пункта – Орша и Барута – отпраздновали свои дни деревень в Новоржевском муниципальном округе сегодня, 3 августа. Об этом сообщила районная газета «Земля Новоржевская».

Деревня Орша отметила почтенный возраст – 442 года. С этим событием жителей поздравили глава муниципалитета Любовь Трифонова и исполняющая обязанности главы территориального отдела «Вехнянская волость» Алевтина Дмитриева.

Особое внимание уделили поздравлениям юбиляров и старожилов: жители, которым исполнилось 70, 75, 85 и 90 лет, услышали слова поддержки и признания.

Праздничная программа состояла из концертных номеров артистов художественной самодеятельности. Орша славится своими трудолюбивыми жителями: здесь работают деревообрабатывающее предприятие и ягодная ферма, отметили в округе.

Организаторы подготовили для жителей и гостей развлечения – конкурс «Летний букет», выставку-дегустацию выпечки «Пироги, плюшки да ватрушки», а также музыкальную викторину. Для детей работали батуты и карусели.

В День деревни Барута жителей и гостей поздравляли артисты, угощали иван-чаем из самовара участников поискового отряда «Пламя», которые также представили выставку своих находок.

«Деревни Новоржевской земли были, есть и будут, пока в них живут трудолюбивые и любящие свою малую родину люди!» – отметила глава Новоржевского округа Любовь Трифонова.