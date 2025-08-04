Псковские воспитанники стали призёрами Спартакиады молодёжи России по гребле

11:31, 04 августа 2025, ПАИ

Воспитанники псковской спортшколы «Ника», представляющие Москву, Илья Безлук и Михаил Морозов выиграли медали VI летней Спартакиады молодёжи России по гребному спорту, которая прошла в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Спортинформ».

В соревнованиях приняли участие 274 спортсмена из 19 регионов страны в 12 классах лодок.

Безлук и Морозов выиграли золото в четвёрке без рулевого и серебро в восьмёрке с рулевым.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».