«Игра в бильярд»: картины на 13 млн рублей пытался провезти житель Литвы в Псковскую область

11:44, 04 августа 2025, ПАИ

Житель Литвы пытался незаконно провезти через Псковскую область картины современного российского художника. Сотрудники таможенного поста МАПП «Бурачки» пресекли попытку, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.

Во время досмотра сотрудники обнаружили в автомобиле иностранца подрамник, тубус с холстом и картину в рамке. При этом гражданин не подал пассажирскую таможенную декларацию и не уведомил таможенные органы о том, что перевозит товары, подлежащие декларированию.

Мужчина пояснил, что везёт принадлежащие его матери картины, а также предоставил доверенность на продажу одной из них и сертификат подлинности. По его словам, он был убеждён, что при ввозе в Россию картин современного российского художника декларирование не требуется.

Экспертиза установила, что картины кисти Олега Целкова, написанные маслом на холсте, созданы менее 50 лет назад и не относятся к культурным ценностям. Картину «Игра в бильярд» 2013 года эксперты оценили в 12 миллионов рублей, а стоимость картины «Портрет» 2004 года составляет более миллиона рублей.

«В представленной жителем Литвы доверенности указано, что картина «Игра в бильярд» принадлежит иностранной компании, зарегистрированной в Великобритании, а мужчина уполномочен реализовать её на российском аукционе. Эти обстоятельства исключают возможность признания картины товаром, предназначенным для личного пользования. В отношении картины «Портрет» на основании предоставленных объяснений и объективных данных принято решение о признании её товаром для личного пользования», – отметил начальник таможенного поста Денис Пономаренко.

Согласно законодательству, товары, которые ввозят физлица на таможенную территорию ЕАЭС для личного пользования, подлежат декларированию в письменной форме. При этом для сопровождаемого багажа автомобилем установлены нормы беспошлинного ввоза – не более 25 килограммов и стоимостью до 500 евро. При превышения этих лимитов для товаров применяются единые ставки таможенных пошлин и налогов – 30 % от стоимости, но не менее четырёх евро за один килограмм веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.

Так как стоимость картины «Портрет» значительно превышает допустимую стоимостную норму, то в её отношении должны быть уплачены соответствующие таможенные платежи. Картина «Игра в бильярд» подлежит декларированию на общих основаниях.

В отношении гражданина Литвы возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).