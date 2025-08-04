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Спорт

ФК «Луки-Энергия» на выезде проиграл «Твери»

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» на выезде проиграл «Твери» со счётом 0:1 в матче 17-го тура первенства России среди команд Второй лиги «Б», сообщили ПАИ в пресс-службе команды.

Фото: пресс-служба «Луки-Энергии»

Единственный гол на 67-й минуте встречи забил Егор Панков. Великолукский коллектив в турнирной таблице остался на девятом месте, имея в активе 19 очков в 16 матчах.

Следующий матч «Луки-Энергия» проведёт на выезде против петербургского «Кристалла» в рамках первого раунда Кубка России.

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