ФК «Луки-Энергия» на выезде проиграл «Твери»
Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» на выезде проиграл «Твери» со счётом 0:1 в матче 17-го тура первенства России среди команд Второй лиги «Б», сообщили ПАИ в пресс-службе команды.
Единственный гол на 67-й минуте встречи забил Егор Панков. Великолукский коллектив в турнирной таблице остался на девятом месте, имея в активе 19 очков в 16 матчах.
Следующий матч «Луки-Энергия» проведёт на выезде против петербургского «Кристалла» в рамках первого раунда Кубка России.
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