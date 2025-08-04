Более семи миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками

16:35, 04 августа 2025, ПАИ

Более семи миллионов рублей лишились жители Пскова, Великих Лук, Дновского и Невельского районов после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жителям региона звонили неизвестные под видом сотрудников банков, правоохранительных органов и других организаций. Под предлогами якобы необходимости предотвращения попыток несанкционированного оформления на граждан кредитов и перевода денег на «безопасные счета» мошенники завладели сбережениями своих собеседников.

В итоге жители региона лишились в общей сложности более семи миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбудили уголовные дела, уточнили в пресс-службе.