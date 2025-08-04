Памятник патриарху Московскому и всея Руси Тихону установили в Пскове

16:10, 04 августа 2025, ПАИ

Памятник патриарху Московскому и всея Руси Тихону (Беллавину) установили на улице Советской в Пскове сегодня, 4 августа, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Монумент установили у стен Псковской духовной семинарии, так как духовный путь святителя Тихона начался на Псковской земле. Здесь он родился, учился, а затем и сам преподавал в Псковской семинарии. Влияние патриарха на Русскую православную церковь признано во всём мире.

22 августа 2023 года памятник патриарху Тихону был открыт в посёлке Кунья Псковской области.

Ранее сообщалось, что празднества в честь патриарха Московского и всея Руси Тихона пройдут в Пскове. С 13 по 14 августа состоится принесение мощей. Кроме того, в этом году 100-летию кончины патриарха Тихона посвятили первый день работы Всероссийского хорового фестиваля имени Гривского.