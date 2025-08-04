В России разработали вакцину от рака

19:59, 04 августа 2025, ПАИ

В России в ближайшее время стартуют испытания первой в мире вакцины от рака на основе мРНК. Препарат не способен предотвратить развитие онкологического заболевания, но может помочь в лечении и предотвратить рецидивы, пишут «Известия».

В июне 2025 года в России начались клинические испытания вакцины «Энтеромикс». Она основана на комбинации онколитических вирусов, которые заражают и разрушают раковые клетки при опухолях мозга и молочных желёз. В ходе доклинических испытаний учёные добились полного исчезновения опухолей молочной железы или значительного уменьшения их размера. Токсический эффект для организма оценивается как незначительный.

Технологию быстрого получения вакцины разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи. В экспериментальном режиме такие препараты будут внедрять на базе ведущих онколечебниц России – Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина и Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена. Вакцина будет тестироваться на одной из самых агрессивных форм рака – меланоме.

Терапевтическая вакцина от рака, которую разрабатывают в России, станет инновационным препаратом, поскольку будет создаваться индивидуально для каждого пациента. В отличие от химиотерапии и лучевой терапии, вакцина воздействует непосредственно на опухоль, не нанося вреда другим клеткам организма.