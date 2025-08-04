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Общество

Специалисты штукатурят стены южного придела псковской церкви Николы со Усохи

Реставраторы приступили к оштукатуриванию стен южного придела церкви Николы со Усохи в Пскове, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в гроде Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»


Внутри четверика строители завершили отделочные работы, побелили стены и своды. Строительные леса демонтируют. В приделах продолжаются работы по раскрытию исторических проёмов. Выполнены работы по устройству системы водоотведения вокруг храма.

По словам экспертов, после завершения археологических исследований дневная поверхность вокруг храма понижена до исторической отметки, которая соответствует времени строительства храма – XV–XVI векам.

Специалисты полностью смонтировали систему водоотведения, ливневую канализацию. Установили люки, которые будут собирать воду с пониженной территории. Всё это подсоединено к существующим сетям, выполнены и другие инженерные работы.

Работы планируется завершить к концу 2025 года.

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