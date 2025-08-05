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Общество

Стало известно, соискателей из каких регионов приглашают на работу в Псковскую область чаще всего

Соискателей из каких городов, регионов и профессиональных сфер работодатели Псковской области чаще всего приглашают на свои вакансии, выяснили аналитики hh.ru. Исследование проводили по итогам первого полугодия 2025 года, сообщили ПАИ в компании.

Десять регионов-лидеров по числу приглашений на работу от работодателей Псковской области (за первое полугодие 2025 года). Данные аналитиков hh.ru

Анализ почти 97 тысяч приглашений, которые работодатели Псковской области направили с начала 2025 года, показывает: местные компании в первую очередь отдают предпочтение соискателям из своего региона. Так, львиная доля приглашений (более 81 тысячи, или почти 84 % от общего объёма) была отправлена жителям Псковской области.

На втором месте по популярности у местных работодателей – соискатели из Санкт-Петербурга: им было направлено почти 2,7 тысячи приглашений, что составляет 2,8 % от общего количества. Замыкают тройку жители Москвы, получившие почти две тысячи предложений (2 %).

Чаще всего работодатели Псковской области ищут специалистов за пределами региона в IT-сфере – 88 % приглашений в этой категории направлены иногородним кандидатам. Также высока доля приглашений для соискателей из других городов в направлениях искусства, развлечений и массмедиа (87 %), маркетинга и PR (80 %), а также стратегии и инвестиций (75 %). Реже всего местные компании приглашают иногородних специалистов на позиции в автобизнесе, логистике, туризме, общепите и страховании, а также на должности продавцов, кассиров и обслуживающего персонала.

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