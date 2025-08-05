Медотряд из Санкт-Петербурга работает в поликлиниках Великих Лук

09:32, 05 августа 2025, ПАИ

Медицинский студенческий отряд «Сириус» педиатрического университета уже неделю работает на базе филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы. Об этом сообщается в Telegram-канале университета со ссылкой на руководителя пресс-центра студенческого медицинского отряда.



Фото: Telegram-канал «СПбГПМУ Педиатрический университет»



Фото: Telegram-канал «СПбГПМУ Педиатрический университет»



Фото: Telegram-канал «СПбГПМУ Педиатрический университет»



Фото: Telegram-канал «СПбГПМУ Педиатрический университет»



Фото: Telegram-канал «СПбГПМУ Педиатрический университет»









23 студента СПбГПМУ с первого по шестой курс, а также ординатор первого курса, оказывают помощь сотрудникам поликлиник № 1 и № 2, а также кардиологическому, гинекологическому, пульмонологическому, неврологическому, хирургическому, гастроэнтерологическому и отделению ОНМК.

Будущие врачи прибыли в Великие Луки 26 июля и в течение трёх недель будут работать на позициях младшего и среднего медицинского персонала.

«Всего за несколько дней работы ребята завоевали доверие и уважение сотрудников, наладили контакты с пациентами и смогли продемонстрировать полученные во время обучения навыки», – отметили в университете.

Работа в стационарах помогает им приобрести опыт, научиться находить общий язык с окружающими, отточить профессиональные навыки, а также снижает нагрузку медсестёр и врачей отделений.

«В отделении травматологии-ортопедии очень доброжелательный персонал, относятся к нам как к своим детям. Мне удалось ассистировать на операциях, увидеть множество интересных клинических случаев и выполнить широкий спектр сестринских манипуляций. Отделение оставило много приятных впечатлений, я получаю бесценный опыт от своей первой практики», – рассказал студент первого курса педиатрического факультета СПбГПМУ Михаил Ахметшин.

Кроме работы и практики ребята занимаются самообразованием, старшекурсники читают лекции младшим ребятам, а также знакомят с городом и местными достопримечательностями.

Представители университета выразили благодарность Великолукской межрайонной больнице за доверие и лёгкую адаптацию наших ребят в стенах медицинского учреждения.